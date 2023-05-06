Елітні російські війська вже зазнавали поразки - Кулеба нагадав історію України

ukru
10:29 • 78516 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 89020 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 98827 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 137191 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 322419 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 419445 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 330061 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353694 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311225 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224699 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.3 м/с
76 %
746 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 92912 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 101182 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 104256 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 61165 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 44647 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 78437 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 137128 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 436425 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 576098 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 605553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 32177 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 61165 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 104256 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 219394 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 419420 перегляди
Актуальне
Елітні російські війська вже зазнавали поразки - Кулеба нагадав історію України

Елітні російські війська вже зазнавали поразки - Кулеба нагадав історію України

Київ • УНН

 • 1819787 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter нагадав, що Україна вже має досвід у знищенні російських військ, продемонструвавши відеоролик, який розповідає, як найкращі сили москви зазнають поразки у Конотопській битві 1659 року, передає УНН.

Цитата

"Україна знищила елітні російські війська на початку повномасштабного вторгнення минулого року. Однак це не перший випадок в історії, коли найкращі сили москви зазнають поразки при вторгненні в Україну. Одним з таких випадків була Конотопська битва 1659 року", - прокоментував Кулеба.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявив, що головні битви почнуться вже скоро. "Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону, як на суші, так і на морі", сказав Зеленський.

Також в контексті війни і контранаступу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба неодноразово зазначав, що Україна буде боротися поки не звільнить всю територію. Тому, якщо потрібно буде два чи більше контрнаступи - буде два чи більше. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Зброя вирішальна" - Зеленський про головні ризики щодо контрнаступу

Ukraine destroyed elite Russian troops early in the full-scale invasion last year. However, this was not the first time in history that Moscow's finest forces were defeated when invading Ukraine. One such instance was the 1659 Konotop battle, as @United24media points out. pic.twitter.com/5Zk8vrp7tI

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2023

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61