Елітні російські війська вже зазнавали поразки - Кулеба нагадав історію України

"Україна знищила елітні російські війська на початку повномасштабного вторгнення минулого року. Однак це не перший випадок в історії, коли найкращі сили москви зазнають поразки при вторгненні в Україну. Одним з таких випадків була Конотопська битва 1659 року", - прокоментував Кулеба.

Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявив, що головні битви почнуться вже скоро. "Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону, як на суші, так і на морі", сказав Зеленський.

Також в контексті війни і контранаступу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба неодноразово зазначав, що Україна буде боротися поки не звільнить всю територію. Тому, якщо потрібно буде два чи більше контрнаступи - буде два чи більше.

Ukraine destroyed elite Russian troops early in the full-scale invasion last year. However, this was not the first time in history that Moscow's finest forces were defeated when invading Ukraine. One such instance was the 1659 Konotop battle, as @United24media points out. pic.twitter.com/5Zk8vrp7tI

