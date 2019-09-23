Україна та Британія обговорили пріоритети у подальшій співпраці в сфері оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк з делегацією Великої Британії обговорили пріоритетні напрямки у подальшій співпраці між оборонними відомствами обох країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони України.
“Зокрема, як пріоритетні для подальшої співпраці сторони визначили реформування системи освіти та підготовки особового складу, реформування Міністерства оборони та Збройних Сил України, а також співпрацю у військово-технічній сфері та впровадженні новітніх технологій”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, під час зустрічі йшлося про поточну безпекову ситуацію у регіоні, гібридні виклики та загрози, які стоять перед Україною та Великою Британією.
Нагадаємо, в Україну з робочим візитом прибула делегація Міноборони Великої Британії.