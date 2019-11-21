Україна стала кращою збірною на ЧС з ММА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті світу з ММА, що відбувся у Сінгапурі, повідомляє УНН з посиланням на Українську федерацію змішаних бойових мистецтв у Facebook.
"Жовто-блакитні" вибороли одразу 11 медалей. Володарями "золота" стали: Сиркін Роман, Бондарь Денис, Ігор Шмиголь, Єгор Костюченко і Семаль Валентина.
"Срібло" в активі Воробйова Артура, Еміля Усейнова і Людмили Ілюк. "Бронза" дісталася Дар'ї Чабановій, Дар'ї Чібісовій, Ірині Піцик.
Таким чином, в України перше загальнокомандне місце серед 44 країн учасниць.
Зауважимо, що за два дні поєдинків, кращим рефері чемпіонату офіційно було оголошено нашого співвітчизника Шемарова Володимира.