Україна скоротила список країн "червоної" зони до 54

Деталі

У порівнянні з попереднім списком від 26 лютого, кількість країн “червоної” зони скоротилася з 61 до 54.

Зокрема, у “червоній” зоні наразі — Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, США, Франція, Австрія, Чехія, Італія, Іспанія, Литва, Латвія, Естонія, ОАЕ. Сюди за тиждень з "зеленої" зони потрапила Болгарія.

До переліку “зеленої” зони, зокрема, входять Румунія, Росія, Грузія, Китай, Німеччина, Єгипет, Таїланд, Шрі-Ланка, Домініканська Республіка. Сюди за тиждень з "червоної" зони перемістилися Білорусь, Велика Британія, Португалія.

Доповнення

Після повернення з країн “червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку “Вдома”. Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває COVID-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн “червоної” зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.