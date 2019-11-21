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Україна подала апеляцію на вирок Марківу

Україна подала апеляцію на вирок Марківу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Україна подала апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія про засудження до 24 років в'язниці українського військовослужбовця Віталія Марківа. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

"20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа було визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОП, апеляційну скаргу Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне навесні 2020 року.

"Україна глибоко розчарована вироком Суду міста Павія, який вражає несправедливістю та порушенням основних правових принципів, за якими засуджений Віталій Марків. Крім того, Україна вважає, що прийняття до розгляду цивільного позову проти України у національному суді Італійської Республіки порушує принципи міжнародного права, зокрема юрисдикційний імунітет держави, який ґрунтується на суверенітеті та рівності держав", - наголосили в Офісі.

В ОП запевнили, що Україна буде застосувати всі правові засоби задля забезпечення справедливості для Віталія Марківа, а Італію закликали дотримуватися верховенства права.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення.

В жовтні суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, який був засуджений до 24 років ув'язнення.

Вже декілька років 30-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії перебуває під вартою у в'язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

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