Україна планує відновити засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна розраховує провести Десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва у 2021 році. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Ґіорґі Ґахарієм, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Україна розраховує, попри пандемію, провести Десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва у 2021 році”, - цитує пресслужба слова Дениса Шмигаля.
Він зазначив, що комісія не засідала з квітня 2017 року.
“Тому пропоную зробити все можливе, щоб Комісія якнайшвидше відновила свою роботу. Ми готові провести засідання у форматі відеоконференції”, - сказав Шмигаль.
Вказано, що Прем’єр-міністр висловив сподівання, що Україна та Грузія продовжуватимуть розширювати двосторонній діалог та відновлять позитивну динаміку торгово-економічного співробітництва. Він також підкреслив, що Україна і Грузія, як стратегічні партнери, мають всі передумови для активізації співпраці у цій сфері.
“Ми готові до комплексного обговорення цілої низки подальших напрямків взаємодії: від подолання наслідків глобальної економічної кризи і перенесення ланцюгів виробництв міжнародних компаній в наші країни до розширення структури товарообігу й поглиблення інвестиційного співробітництва”, - додав Шмигаль.
Зазначається, що очільник Уряду України та Прем’єр-міністр Грузії також обговорили питання інтеграції країн до Європейського Союзу та НАТО.
Нагадаємо, Грузія посилить активність в реалізації стратегічного потенціалу чорноморських країн.