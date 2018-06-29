Україна перевірить громадянство осіб, яких просить відвідати Москалькова

“До речі, я уважно проаналізувала той список , з яким через дипломатичну ноту МЗС РФ звернулося до нашого МЗС з проханням допустити Москалькову. Серед 50 прізвищ - півтора десятки українців, що воювали на Донбасі чи готували теракти. Чи означає це, що в них подвійне громадянство, як у Вишинського? Будемо тепер перевіряти”, — заявила Геращенко.

Нагадаємо, раніше Москалькова заявила, що українського омбудсмена Людмилу Денісову не пускають до громадянина України Олега Сенцова через те, що у нього є громадянство РФ.

Як повідомляв УНН, Федеральна служба виконання покарань Росії визнає, що політв’язень Олег Сенцов є громадянином України. Громадянство засудженого за сфабрикованим звинуваченням режисера зазначено в довідці, яку управління ФСВП по Ямало-Ненецькому округу видало консульству України в Єкатеринбурзі в січні цього року.