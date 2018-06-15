Україна не знижує темпів імпорту пальмової олії - ДФС

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна в січні-травні 2018 року імпортувала 83,9 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Зокрема, у травні цього року з Індонезії було імпортовано 7,1 тис. тонн пальмової олії, з Малайзії — 5 тис. тонн, з Швеції — 198 тонн, з інших країн — 637 тонн.

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При цьому на експорт з України за 5 місяців поточного року було поставлено всього 1,4 тис. тонн пальмової олії.

Відзначимо, що в травні поточного року у ВООЗ повідомили про розробку плану із виключення трансжирів з продуктів харчування.

В українському парламенті, тим часом, у першому читанні проголосували законопроект, що забороняє використання пальмової олії в продуктах харчування.

За словами депутата Сергія Тригубенка, це може спровокувати подорожчання кінцевих товарів, що логічно, оскільки “пальмою” недобросовісні виробники замінюють сьогодні натуральні тваринні жири.

“Щодо законопроекту про заборону — незважаючи на всі його недоліки, думаю, він гідний уваги. Згодом ми завжди зможемо внести правки і доопрацювати цю ініціативу, але робити перший крок все ж треба”, — вважає політик.

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