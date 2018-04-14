Україна наростила закачку газу в ПСГ до 20 млн кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 12 квітня збільшився до 7,471 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 19,84 млн куб. м газу.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 0,05 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 12 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 4,55 млн куб. м, з Угорщини - 4,72 млн куб. м, з Польщі - 0,94 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 24%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.