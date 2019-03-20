Україна наростила добовий відбір газу з ПСГ до 28,8 млн кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 березня зменшився до 9,023 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 28,81 млн куб. м газу, тоді як днем раніше було 27,68 млн куб. м.
При цьому в даних за 18 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 14,34 млн куб. м, з Угорщини - 5,48 млн куб. м, з Польщі - 5,24 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 29%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціни на газ для населення зросли на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.