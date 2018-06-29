У Житомирі поранено військовослужбовця
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 червня. УНН. У Житомирі поліція перевіряє факт поранення військовослужбовця гострим предметом. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації ГУНП у Житомирській області.
У поліції розповіли, що повідомлення про поранення до них надійшло вчора близько сьомої ранку, а саме поранення сталося 27 червня ввечері.
"Надійшло повідомлення з лікувального закладу про госпіталізацію військовослужбовця з тілесними ушкодженнями", – розповіла керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
Мова йде про поранення військового гострим предметом.
Попередня правова кваліфікація події - стаття 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).
Окрім того, місцеві ЗМІ повідомляють про те, що поранений – заступник командувача Десантно-штурмових військ України.
Нагадаємо, на трасі Тернопіль-Рава Руська сталася ДТП за участі вантажівки, яка належить Збройним силам України.