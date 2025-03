У ЄС розпочали нове антимонопольне розслідування проти Google

Деталі

“Проти Google розпочато антимонопольне розслідування ЄС. На цей раз через можливий примус виробників пристроїв використовувати Google Assistant в якості голосового помічника за замовчуванням на пристроях Android”, — написав Вілкін на своїй сторінці в Twitter.

Раніше

Це не перше розпочате Єврокомісією розгляд проти компанії. 22 червня у пресслужбі ЄК повідомили про офіційний запуск антимонопольного розслідування проти Google. Як зазначалося, причиною ініціації перевірки стала домінуюча позиція компанії на всіх рівнях системи онлайн-реклами. У разі фіксації в діях Google порушення європейських антимонопольних норм, американську компанію може чекати штраф в розмірі до 10% від її річного доходу.

