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У ЄС готують правовий механізм, аби перенаправити гроші від заморожених російських активів на допомогу Україні

У ЄС готують правовий механізм, аби перенаправити гроші від заморожених російських активів на допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Лідери Європейського Союзу наприкінці жовтня запланували зустріч, аби знайти рішення, як перенаправити російські активи, що заморожені санкціями, для допомоги Україні. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Згідно з проєктом спільної заяви, з якою ознайомилося Reuters у п’ятницю, національні лідери блоку зустрінуться на саміті в Брюсселі 26-27 жовтня.

Дипломати з країн ЄС мають провести технічні переговори з цього питання вже у наступний вівторок, 17 жовтня. Від Європейської комісії поки не було жодних коментарів щодо того, коли Брюссель планує висунути відповідну правову пропозицію.

Додатково

Минулого місяця Сполучені Штати та Британія заявили про підтримку плану ЄС щодо оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, для фінансування України.

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Згідно з останніми оцінками клубу G7 нині активів країни-терористки заморожено на суму у 280 мільярдів доларів по всій Європі. Очікують, що в найближчі місяці лідери країн ЄС шукатимуть законні способи, аби використати підсанкційні гроші росіян для допомоги Україні, що потерпає від вторгнення рф.

Крім того, Бельгія, країна ЄС, яка не є член G7, цього тижня заявила, що витратить 1,7 мільярда євро на підтримку України, які вона очікує зібрати у 2023-24 роках з податків на активи російського центрального банку, що знерухомлені на її території.

Зазначимо, що бельгійська розрахункова палата Euroclear управляє близько 125 мільярдами євро заморожених активів російського центрального банку.

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Цього тижня офіційний представник ЄС заявив, що переговори ЄС щодо податку на надприбуток протягом місяців не досягли прогресу частково через заперечення Бельгії, яка наразі на власний розсуд вирішує, що робити з податками від прибутків Euroclear, що постійно зростають.

Офіційний представник Бельгії пояснив, що країна наполягає на рішенні G7, оскідьки, заборона лише для ЄС не буде ефективною, адже бізнес просто перенаправить активи від Euroclear до інших міжнародних клірингових центрів, вільних від таких вимог.

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