У Японії зупинили реактор АЕС через невиконання заходів проти тероризму

Деталі

Роботи по зміцненню інфраструктури повинні були завершитися 25 жовтня. Kansai Electric Power не змогла виконати їх до визначеного терміну, у зв’язку з чим компанія була змушена зупинити функціонування реактора, слідуючи відповідному припису японського державного Комітету з контролю за атомною енергетикою.

Очікується, що процес зміцнення інфраструктури проти терактів на АЕС буде завершено до вересня 2022 року. При цьому робота третього реактора буде відновлена до жовтня наступного року.

Тим часом на офіційному сайті Kansai Electric Power не наводиться відомостей про те, що зупинка роботи енергоблоку пов’язана з запізненням по термінах зміцнення інфраструктури. Згідно зі звітом компанії, функціонування ректора було припинено “для проведення планової перевірки, яка триватиме близько 13 місяців”.

14 квітня Комітет з контролю за атомною енергетикою заборонив діяльність найпотужнішої в Японії АЕС “Касівадзакі-Каріва”, де були виявлені серйозні порушення в сфері забезпечення безпеки, в тому числі від вилазок терористів.

Доповнення

Після аварії на АЕС “Фукусіма-1” в 2011 році влада Японії посилила вимоги до атомних об’єктів. Крім необхідності зміцнення інфраструктури проти терактів, компанії-оператори АЕС повинні були призупинити роботу реакторів, термін експлуатації яких перевищив 40 років. Відновлення їхнього функціонування тепер можливо лише після завершення ретельної перевірки. Примітно, що першим в Японії енергоблоком, які пройшли відповідну процедуру, став третій реактор АЕС “Міхама”, який був перезапущений 23 червня.