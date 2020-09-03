У "Центренерго" допустили можливість прийняття на свій баланс шахт після проведення їх аудиту

Відзначається, що всі соціальні та боргові зобов'язання попередніх власників шахт до передачі їх на баланс "Центренерго" повинні бути погашені до моменту передачі.

"Державна енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго" повинна не тільки залишатися гарантом балансу в об'єднаній енергосистемі України і збереження всієї вугільної галузі, а й стати рентабельною та інвестиційно привабливою - такі інтереси держави. Переконані, що Міністерство енергетики також підтримає рішення про необхідність проведення аудиту.

У той же час, дуже важливим є фактор соціального захисту шахтарів економічно неперспективних підприємств, про які, ми впевнені, гідно подбають профільні структури виконавчої влади, відповідно до передбаченої урядом концепції трансформації вугільних регіонів. У свою чергу, наша компанія готова активно долучитися до створення вертикально інтегрованої структури на всіх етапах її розвитку", - сказано у повідомленні "Центренерго".

Відзначимо, "Центренерго", до складу якої входять Трипільська, Вуглегірська та Зміївська ТЕС, знаходиться в управлінні Фонду державного майна України та входить до переліку об'єктів великої приватизації. Очікується, що велика приватизація буде відновлена після стабілізації ситуації на фінансових ринках.