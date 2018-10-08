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У Тернополі вагітна жінка випала з балкону

У Тернополі вагітна жінка випала з балкону

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Тернополі вагітна жінка випала з балкону, розташованого на третьому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області, передає УНН.

"У неділю, 7 жовтня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що з третього поверху багатоповерхівки випала жінка. Як вдалося встановити, це уродженка Теребовлянського району 1995 року народження. Жінка вже тривалий час живе в обласному центрі", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, жінка вийшла на балкон покурити, але не втримала рівновагу та випала. Внаслідок падіння серйозних травм вона не зазнала. Пом'якшив удар газон, на який їй вдалося приземлитися. За словами медиків, потерпіла перебувала на 18 тижні вагітності. Дитини жінка не втратила.

"Відомості про подію внесено в Журнал єдиного обліку звернення громадян", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, учень першого класу випав із вікна третього поверху однієї зі шкіл Дніпра.

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