У Техасі влаштували стрілянину у школі: є інформація про багатьох поранених та вбитого вчителя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Сьогодні вранці в середній школі Тімбервью міста Арлінгтон в штаті Техас сталася стрілянина. Зараз в школі перебуває багато поліцейських. Про це пише УНН з посиланням на телеканал CBS, який веде пряму трансляцію з місця події.
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Співробітники правоохоронних органів і екстрених служб стягнуті до місця події.
"Безліч людей постраждали від стрілянини", - йдеться в повідомленні CBS з посиланням на поліцію.
У соцмережах з'явилася інформація про одного вбитого вчителя.
We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021