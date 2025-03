У Техасі влаштували стрілянину у школі: є інформація про багатьох поранених та вбитого вчителя

Деталі

Співробітники правоохоронних органів і екстрених служб стягнуті до місця події.

"Безліч людей постраждали від стрілянини", - йдеться в повідомленні CBS з посиланням на поліцію.

У соцмережах з'явилася інформація про одного вбитого вчителя.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021