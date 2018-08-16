У суді сталася штовханина між адвокатом Януковича і поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Оболонському районному суді Києва, де розглядається справа про держзраду колишнього президента Віктора Януковича, сталася сутичка між адвокатом Віктором Сердюком та представниками поліції, повідомляє кореспондент УНН.
Сутичка сталася через те, що адвокати екс-президента намагалися не пропустити до зали суду безкоштовного захисника. Правоохоронцям наказали забезпечити доступ адвоката і розблокувати вхід.
Після штовханини всі адвокати пройшли до зали суду.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, на судові засідання, які відбудуться 16 і 17 серпня, коли планується провести судові дебати.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.