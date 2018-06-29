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У столиці перехожі затримали зловмисників, які намагались пограбувати киянина

У столиці перехожі затримали зловмисників, які намагались пограбувати киянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. В Шевченківському районі столиці, на проспекті Перемоги, перехожі допомогли затримати злочинців, які намагались пограбувати киянина. Про це повідомив відділ комунікації поліція Києва, передає УНН.

Як повідомили правоохоронці, до чергової частини звернувся киянин, який повідомив, що на нього напали невідомі та відібрали гроші.

"Правоохоронці з’ясували, що заявник повертався додому, коли до нього підбігли троє незнайомців. Один із них почав душити, інші вирвали з рук сумку з речами та намагалися втекти. Люди, які стали свідками події, затримали двох спільників. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 31-річний житель Чернігівської області та 28-річний житель Дніпропетровської області. Раніше у поле зору правоохоронців зловмисники не потрапляли. Особа і місцезнаходження їх спільника встановлюється",- розповіли у поліції.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, пошуки злочинця, який втік із зали Миргородського райсуду напередодні, тривають другу добу. За інформацію, яка допоможе затримати його, поліція гарантує винагороду у 50 тис. грн.

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