У США знайшли втрачений вірш Набокова про Супермена

КИЇВ. 5 березня. УНН. У Бібліотеці рідкісних книг Єльського університету знайшли вірш Володимира Набокова про Супермена. Рукопис пролежав на полиці майже 80 років. Твір під назвою The Man of To-Morrow's Lament, або "Нарікання людини майбутнього", Набоков присвятив закоханому Супермену. Про це повідомдяє видання The Guardian, пише УНН.