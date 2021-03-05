У США знайшли втрачений вірш Набокова про Супермена

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Знайшов вірш літературознавець і перекладач Андрій Бабіков, який написав книгу "Прочитання Набокова". Воно лежало в одній із забутих папок на бібліотечній полиці.

З-під пера письменника твір вийшов влітку 1942 року. На той час минуло кілька років після переїзду Набокова в США з окупованої Франції. У Набокова були труднощі з англійською і кар'єрою в країні, де його ніхто не знав.

Рукопис письменник відніс редактору журналу New Yorker Чарльзу Пірсу, якому робота Набокова не сподобалася. Він вирішив, що читачі не зрозуміють вкладеного в вірш сенсу. Від імені Супермена в ньому йшлося про пристрасть до подруги Лоїс Лейн. Надздібності заважали проявити почуття в повній мірі.

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До кінця 1950-х Володимир Набоков, який написав, ймовірно, перший в світі вірш про Супермена, став всесвітньо відомим письменником. У 1953-му побачила світ його "Лоліта".

Зараз твір вперше опублікували на сайті і в паперовій версії літературного журналу Times Literary Supplement, проте ознайомитися з ним можна тільки за платною підпискою.