У “Слузі народу” хочуть провести верифікацію всіх соціальних виплат

“Сьогодні розмовляла про верифікацію всіх соціальних виплат. Пенсійний фонд — це 400 з гаком від всіх соціальних виплат — а їх там більше 700 млрд. Пенсійний фонд — один з. Загалом, інвентаризувати і перевіряти треба все. Розмовляла навіть з нашим антикорупційним комітетом, про те, що нам потрібно відпрацьовувати цей механізм ”, - сказала Третьякова.

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Вона повідомила, що входила раніше в усі робочі групи, які займалися верифікацією соцвиплат, з цього знає, що Міністерство фінансів України 3 роки тому взялось за створення департаменту, який би займався верифікацією.

“Після цього у них там не вийшла ця робота, з різних причин, в тому числі тому, що були порушені функції, які на законодавчому рівні не визначено — а значить там було помічено порушення ... Мінфін відпрацював закон ”Про верифікації“ (проект — ред. ), він був розміщений на сайті Мінфіну, але навіть не був внесений Кабінетом міністрів до Верховної Ради”, - повідомила Третьякова, додавши, що процедура верефікації необхідна.

Нагадаємо, для лікування у санаторіях цього року на облік взято понад 35 тисяч чорнобильців.