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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У сирійській Рацці знайшли два масових поховання

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У сирійській провінції Ракка знайшли два великих поховання з тілами десятків цивільних осіб і сирійських військових. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

У сирійській Рацці знайшли два масових поховання

"Після того, як армія повернула західну сільську місцевість Ракка і вигнала терористів ... з району, ми отримали інформацію від сімей, які повернулися в свої міста і села, про те, що вони виявили дві масові могили поблизу міста Аль-Ваві", - сказав польовий командир.

Нагадаємо, в листопаді армія Сирії взяла під повний контроль місто Аль-Букемаль, яке було останнім оплотом терористичного угрупування "Ісламська держава" на території країни.

Two mass graves containing dozens of bodies of civilians and Syrian troops killed by Islamic State jihadists have been found in Raqa province, according to SANA news agency pic.twitter.com/gJj8hd87nL

— AFP news agency (@AFP) 30 декабря 2017 г.

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