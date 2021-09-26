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У Швейцарії сьогодні проходить референдум на дозвіл одностатевих шлюбів

У Швейцарії сьогодні проходить референдум на дозвіл одностатевих шлюбів

Київ • УНН

 • 16125 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Виборці в Швейцарії, одній з останніх західноєвропейських країн, яка все ще забороняє одностатеві шлюби, вирішать на референдумі в неділю, чи дозволяти одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей. Про це пише УНН з посиланням на агенство dpa та DW.

Деталі

Федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками, але противники на чолі з правою Швейцарською народною партією (SVP) змусили провести референдум з цього питання в межах швейцарської системи прямої демократії.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, прихильники одностатевих шлюбів лідирують, 63% респондентів висловилися за них.

Перші підсумки голосування очікуються близько 10:30 за Гринвічем, а остаточний результат повинен бути оголошений пізніше у той же день.

Закон з внесеними до нього поправками дозволить одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей, не пов'язаних з ними. Одруженим одностатевим парам також буде дозволено мати дітей через донорство сперми, що наразі дозволено тільки для одружених гетеросексуальних пар.

Це також спростить отримання швейцарського громадянства іноземними подружжями.

Світовий досвід легалізації одностатевих шлюбів

Слідом за Францією шлюбні союзи між одностатевими партнерами у 2017 році були узаконені в Німеччині та Австрії. В Італії для одностатевих пар поки існує лише можливість оформити відносини як зареєстроване партнерство. Це, однак, не дає партнерам рівних прав у питаннях громадянства та усиновлення дітей.

В Ізраїлі один з найвищих відсотків одностатевих батьків. Всього в країні з населенням 9 мільйонів осіб, близько 18 тисяч одностатевих пар, більше ніж 3 тисяч з них виховують дітей.

У березні 2009 року повідомлялося, що Японія дозволила громадянам вступати в шлюб з одностатевими партнерами в країнах, де одностатеві шлюби є законними.

Уряд Таїланду в липні 2020 року затвердив законопроект про громадянське партнерство для одностатевих пар.

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