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В Швейцарии сегодня проходит референдум на разрешение однополых браков

В Швейцарии сегодня проходит референдум на разрешение однополых браков

Киев  •  УНН

 • 16108 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Избиратели в Швейцарии, одной из последних западноевропейских стран, которая все еще запрещает однополые браки, решат на референдуме в воскресенье, разрешать ли однополым парам заключать брак и усыновлять детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство dpa и DW.

Детали

Федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партии (SVP) заставили провести референдум по этому вопросу в рамках швейцарской системы прямой демократии.

Согласно последнему опросу общественного мнения, сторонники однополых браков лидируют, при этом 63% респондентов высказались за них.

Первые итоги голосования ожидаются около 10:30 по Гринвичу, а окончательный результат должен быть объявлен позже в тот же день.

Закон с внесенными в него поправками позволит однополым парам жениться и усыновлять детей, не связанных с ними. Женатым однополым парам также будет разрешено иметь детей через донорство спермы, что в настоящее время разрешено только для женатых гетеросексуальных пар.

Это также упростит получение швейцарского гражданства иностранными супругами.

Мировой опыт легализации однополых браков

Вслед за Францией брачные союзы между однополыми партнерами в 2017 году были узаконены в Германии и Австрии. В Италии для однополых пар пока существует лишь возможность оформить отношения как зарегистрированое партнерство. Это, однако, не дает партнерам равные права в вопросах гражданства и усыновления детей.

В Израиле один из самых высоких процентов однополых родителей. Всего в стране с населением 9 млн человек, около 18 тысяч однополых пар, более 3 тысяч из них воспитывают детей.

В марте 2009 года сообщалось, что Япония разрешила гражданам вступать в брак с однополыми партнерами в странах, где однополые браки являются законными.

Правительство Таиланда в июле 2020 года утвердило законопроект о гражданском партнерстве для однополых пар.

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