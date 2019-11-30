У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Донбасі на ділянці розведення №2 обстановка стабільна, а на ділянці №3 - розібрано 1 допоміжну споруду, 1 бліндаж та вилучено 31 вибухонебезпечний предмет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
"На ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму "тиша". Обстановка стабільна", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, на ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами та засобами ДСНС України розібрано 1 допоміжну споруду, 1 бліндаж та вилучено 31 вибухонебезпечний предмет.
"Українська сторона повністю виконала свої зобов'язання щодо відновлення дорожнього покриття на шляху від Богданівки до Петрівського. Російська окупаційна влада ніяких робіт у цьому напрямку не проводить", - наголосили у пресцентрі.
Нагадаємо, 30 листопада, упродовж доби, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Обстріл позицій Об'єднаних сил здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки.