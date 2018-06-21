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У Румунії лідера правлячої партії позбавили волі

У Румунії лідера правлячої партії позбавили волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У Румунії лідер правлячої партії (PSD) Лівіу Драгнєв позбавлений волі на 3 роки і 6 місяців за звинуваченням у зловживанні владою, передає УНН з посиланням на realitatea.ro.

Лідер Соціально-демократичної партії (PSD) Румунії Лісту Драгнєв визнаний винним за звинуваченням у підбурюванні і зловживанні владою.

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Відзначимо, що DNA клопотало про 7 років позбавлення волі. Також повідомляється, що Драгнєв розраховував на грошове стягнення.

Рішення неостаточне і може бути оскаржене в суді.

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