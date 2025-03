У рф запевняють, що Румунія "хоче шматочок України": офіційний Бухарест відповів

Цитата

"Колишній президент рф дмитро медведєв каже, що Румунія та інші сусідні з Україною країни "мріють" отримати "шматочки" її території. Так непереконливо та неправильно!" - написав Ауреску.

Він також наголосив, що Румунія повністю підтримує територіальну цілісність України та її зусилля виграти "огидну агресійну війну".

Former RU President @MedvedevRussiaE says that Romania&other countries neighboring Ukraine are "dreaming" to get "pieces" of its territory. So lame&wrong!RO fully supports UA territorial integrity & its efforts to win the abominable RU aggression war against it! @DmytroKuleba

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) April 25, 2023

Додамо

Низка російських чиновників та пропагандистів неодноразово заявляли, що Польща, Румунія та інші сусідні країни "мріють" отримати "шматочки" території України.