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У порту Одеси правоохоронці вилучили контрабанду зимового одягу на 2,5 млн гривень

У порту Одеси правоохоронці вилучили контрабанду зимового одягу на 2,5 млн гривень

Київ • УНН

 • 8358 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У порту Одеси правоохоронці вилучили контрабандний товар на 2,5 мільйони гривень. Наразі тривають подальші слідчі дії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Співробітники оперативного підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з представниками Управління захисту економіки в Одеській області та Генеральної прокуратури України припинили схему контрабанди зимового одягу.

У контейнері, який днями прибув на судні з Китаю, згідно документів знаходилось взуття. Втім, до митного посту він так і не доїхав. Використовуючи оперативну інформацію, правоохоронці виявили товар на одному зі складів в Овідіопольському району під час його розвантаження.

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Як з’ясувалось, у контейнері знаходилось 30 тонн зимового одягу, який планували підмінити на взуття та направити на розмитнення.

Таким чином, унаслідок неправомірних дій до держави не надійшло майже 750 тисяч гривень.

Продукцію вилучено встановленим порядком. Загальна сума оцінки товару складає близько 2,5 мільйони гривень. Наразі тривають подальші слідчі дії.

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