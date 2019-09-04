У Печерському районі Києва введено в експлуатацію новобудову
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Печерському районі столиці в експлуатацію введено новий житловий будинок. Про це УНН повідомили у пресслужбі ХК "Київміськбуд".
"Київміськбуд" інформує, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано Сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації новобудови з офісними приміщеннями, вбудованими об’єктами соціального призначення та підземним паркінгом по вул. Лейпцизькій, 13 у Печерському районі Києва", - йдеться у повідомленні.
Найближчим часом інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів, повідомили у компанії.