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У Печерському районі Києва введено в експлуатацію новобудову

У Печерському районі Києва введено в експлуатацію новобудову

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Печерському районі столиці в експлуатацію введено новий житловий будинок. Про це УНН повідомили у пресслужбі ХК "Київміськбуд".

"Київміськбуд" інформує, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано Сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації новобудови з офісними приміщеннями, вбудованими об’єктами соціального призначення та підземним паркінгом по вул. Лейпцизькій, 13 у Печерському районі Києва", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів, повідомили у компанії.

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