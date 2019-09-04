В Печерском районе Киева введена в эксплуатацию новостройка

"Киевгорстрой" информирует, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдан Сертификат, удостоверяющий соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации новостройки с офисными помещениями, встроенными объектами социального назначения и подземным паркингом по ул. Лейпцигской, 13 в Печерском районе Киева", - говорится в сообщении.

В ближайшее время инвесторы будут приглашены для просмотра качества выполненных работ и подписания необходимых документов, сообщили в компании.