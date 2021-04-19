У Новосибірську здійснив екстрену посадку Boeing 787: у пілота стався інсульт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Літак авіакомпанії All Nippon Airways, який летів з Парижа у Токіо, здійснив екстрену посадку в Новосибірську, повідомляє федеральне агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу аеропорту, пише УНН.
Деталі
На борту літака Boeing 787-800 Dreamliner, за словами представників новосибірського аеропорту, перебували тільки семеро членів екіпажу, пасажирів не було. Це був так званий перегін, уточнили співрозмовники агентства.
За даними Західно-Сибірської транспортної прокуратури, на які посилається ТАСС, Boeing 787-800 Dreamliner був змушений здійснити посадку в Новосибірську через те, що у командира екіпажу під час польоту стався інсульт. Спочатку транспортна прокуратура повідомляла, що мова йде про вантажний Boeing, проте в аеропорту уточнили, що повітряне судно — пасажирське.
Довідка
Boeing 787-800 Dreamliner — широкофюзеляжний дводвигуновий пасажирський літак. Вміщує від 250 до 330 пасажирів. Вперше піднявся в повітря у 2009 році.