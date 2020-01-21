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У німецькому кабміні понад 30 тисяч комп'ютерів працюють на застарілій Windows 7 - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Близько 33 тисяч робочих комп’ютерів співробітників кабміну Німеччини та інших урядових органів працюють на операційній системі Windows 7, яку компанія Microsoft перестала підтримувати. Про це повідомила у вівторок газета Handelsblatt з посиланням на конфіденційний відповідь МВС ФРН на парламентський запит фракції “зелених”, передає УНН.

У німецькому кабміні понад 30 тисяч комп'ютерів працюють на застарілій Windows 7 - ЗМІ

“Федеральний уряд несе відповідальність за те, що інформаційні системи Відомства федерального канцлера, міністерств і відомств виявилися недостатньо захищені, — заявив заступник голови фракції „зелених“ у Бундестазі Костянтин фон Ноц. — У світлі стійкої потенційної загрози це є халатністю”. На його думку, кількість пристроїв, які працюють на старій операційній системі, може бути істотно вище, оскільки “уряд не володіє ситуацією в повній мірі”.

Представник Християнсько-демократичного союзу Гюнтер Крінгс заявив, що комп’ютери на Windows 7 все одно можна оновити, але за спеціальним ліцензійним тарифу. На це в поточному році можуть бути направлено близько 800 тисяч, йдеться в статті.

Американська компанія Microsoft 14 січня припинила підтримку Windows 7, яка була випущена в 2009 році. Комп’ютери, на яких встановлена система, продовжують функціонувати, але Microsoft більше не надає безкоштовної технічної підтримки і не випускає оновлення до неї.

Додамо, що лише 20 вертольотів німецького Бундесверу з 152 готові до польотів.

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