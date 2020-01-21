У німецькому кабміні понад 30 тисяч комп'ютерів працюють на застарілій Windows 7 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Близько 33 тисяч робочих комп’ютерів співробітників кабміну Німеччини та інших урядових органів працюють на операційній системі Windows 7, яку компанія Microsoft перестала підтримувати. Про це повідомила у вівторок газета Handelsblatt з посиланням на конфіденційний відповідь МВС ФРН на парламентський запит фракції “зелених”, передає УНН.
“Федеральний уряд несе відповідальність за те, що інформаційні системи Відомства федерального канцлера, міністерств і відомств виявилися недостатньо захищені, — заявив заступник голови фракції „зелених“ у Бундестазі Костянтин фон Ноц. — У світлі стійкої потенційної загрози це є халатністю”. На його думку, кількість пристроїв, які працюють на старій операційній системі, може бути істотно вище, оскільки “уряд не володіє ситуацією в повній мірі”.
Представник Християнсько-демократичного союзу Гюнтер Крінгс заявив, що комп’ютери на Windows 7 все одно можна оновити, але за спеціальним ліцензійним тарифу. На це в поточному році можуть бути направлено близько 800 тисяч, йдеться в статті.
Американська компанія Microsoft 14 січня припинила підтримку Windows 7, яка була випущена в 2009 році. Комп’ютери, на яких встановлена система, продовжують функціонувати, але Microsoft більше не надає безкоштовної технічної підтримки і не випускає оновлення до неї.
Додамо, що лише 20 вертольотів німецького Бундесверу з 152 готові до польотів.