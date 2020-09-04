У МЗС погодили проект щодо підвищення кваліфікації дипломатів

“Ми в МЗС постійно працюємо над питанням торгівлі, над питаннями експорту українських підприємств за кордоном, хочемо допомагати і допомагаємо українському бізнесу, українській економіці у цих складних умовах і паралельно будуємо максимально ефективну і нову систему роботи МЗС на цьому напрямі. Нам потрібні сучасні кваліфіковані кадри, які говорять з бізнесом однією мовою і для того, щоб готувати таких дипломатів для торгівельно-інвестиційної дипломатії МЗС та Католицький Університет узгодили проект програми підвищення кваліфікації дипломатів”, — зазначив він.

Нагадаємо, на підтримку зв’язків з українцями, які проживають за кордоном по всьому світу, на 2020 року передбачено проведення приблизно 150 заходів на суму 67 346 доларів США.