У МОЗ розповіли про ситуацію з поширенням COVID-19 в регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я надали статистику щодо ситуації в регіонах з поширенням COVID-19 станом на 1 вересня 2020 року - у 18 регіонах захворюваність за 14 днів на 100 тис. населення перевищує допустиму в 40 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зокрема, це такі регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності в Чернівецькій області - 274,1 людини на 100 тис. населення.
Зазначається, що найбільша кількість ліжок у закладах охорони здоров’я першої хвилі є в Житомирській області - 2904.
Найвищий показник охоплення тестуванням на COVID-19 в місті Києві - 180,1 за останні 7 днів на 100 тис. населення. Всі інші області відповідають показнику в 24 тести на 100 тис.
Нагадаємо, в Україні вже 123 тис. випадків COVID-19, за добу - знову понад 2 тисячі.