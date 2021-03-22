У МОЗ пояснили, чому з отриманням вакцин виникають труднощі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Деякі труднощі щодо отримання вакцин проти коронавірусу виникають через те, що певні виробники ще не завершили третю стадію клінічних досліджень. Про це сказав на брифінгу в понеділок міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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Зі слів Степанова, МОЗ продовжує планову діяльність у напрямку отримання додаткових партій вакцин, згідно з укладеними контрактами, які є у МОЗ, і згідно глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна.
“Виникають певні труднощі щодо отримання цих вакцин. Ці труднощі виникають не лише в Україні, це відбувається по всьому світу”, — зазначив міністр. “Це відбувається у зв’язку з тим, що потужності наших фармвиробників, світових фармвиробників, які безпосередньо... розробляючи вакцину, робили це достатньо швидко, і всі стадії, третя стадія клінічних досліджень, так як це передбачалось у звичайних умовах, вона ще не завершена, вона ще триває”, — сказав Степанов.
Деталі
За даними МОЗ, до кінця березня — на початку квітня в межах ініціативи COVAX Україна має отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також мають прибути вакцини компанії Pfizer.
Окрім того, наразі 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують на відправку в Україну.