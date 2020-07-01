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У Мінсоцполітики розповіли, як виплачується допомога переселенцям у період карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Комісії з питань призначення (відновлення) соцвиплат внутрішньо переміщеним особам не перевіряють в період карантину їхнього фактичного місця проживання чи перебування, а призначають виплати без обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Виплати коштів не призупиняли. Про це кореспонденту УНН розповіли у Міністерстві соціальної політики у відповідь на запит.

Так, у відомстві повідомили, що на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19 та протягом 30 днів з дня його відміни, діють наступні правила:

— забороняється перевіряти фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб (далі — ВПО) при призначенні (відновленні) соціальних виплат;

— комісії з питань призначення (відновлення) соцвиплат ВПО приймають рішення про подальші виплати без акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

“Постановою Кабміну № 264 від 8 квітня 2020 року врегульовано питання продовження на період карантину строку виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, яку було призначено раніше”, — повідомили у міністерстві.

Це стосується наступних виплат:

— пенсій (щомісячного довічного грошового утримання);
— довічних державних стипендій;
— усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів держбюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, що Кабмін схвалив надання допомоги переселенцям, які не працевлаштувались у період карантину.

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