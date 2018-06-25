У Миколаєві потонула дівчина-підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Миколаєві 14-річна дівчинка стрибнула з пірсу і потонула. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Миколаївській області, передає УНН.
“25 червня об 11:19 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про те, що в районі яхт-клубу, в Заводському районі м. Миколаєва, на річці Південний Буг, дівчина стрибнула з пірсу для швартування яхт та зникла з поверхні води”, — йдеться у повідомленні.
По прибуттю на місце пригоди рятувальники з’ясували, що дівчинка відпочивала на березі річки з батьками та друзями.
На пропозицію підлітка піти стрибнути з пірсу відгукнулась, але повідомила, що не вміє плавати. Дівчина спочатку сіла на край пірсу, але все ж таки відважилась та стрибнула у воду, і майже зразу дівчина пішла на дно. Люди, які бачили це на власні очі, зателефонували за екстреними номерами.
Пошуки дитини проводились зовнішнім оглядом, за допомогою тралення та зануренням водолазу ДСНС. О 12:10 водолаз виявив тіло дитини та підняв на поверхню. Човном загиблу транспортували на берег та передали медикам, які констатували смерть.
Обставини події встановлюють співробітники правоохоронних органів, які також працювали на місці.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області чоловік врятував від потоплення 3 дітей, але сам не зміг дістатися берега.