У Маріуполі злочинці обкрадали людей, використовуючи снодійне

"Жовтневим районним судом м. Маріуполя засуджено до реальної міри покарання двох місцевих мешканців, які збагачувались за рахунок "сплячих" громадян", – йдеться в повідомленні.

Так, у період з липня по грудень 2015 року двоє чоловіків віком 19 та 16 років знайомились з перехожими та у ході сумісного розпивання спиртного підсипали їм у напої медичний препарат зі снодійним ефектом. А потім, використовуючи безпорадний стан потерпілих, таємно викрадали їх майно.

"Однією із жертв зловмисників став працівник правоохоронних органів, який погодився у свій вихідний випити з ними склянку пива, а через кілька годин його без ознак життя виявили на лавочці перехожі. За висновками судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала в результаті передозування снодійним препаратом", – розповіли у прокуратурі.

Крім того, перебуваючи в одному з кафе, чоловіки влаштували конфлікт, у ході якого погрожували одній з робітниць закладу револьвером. Правопорушників заарештували у січні 2016 року.

"За скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) юнака, на той час неповнолітнього, засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Його старшого раніше судимого товариша – за ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) та ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) – до 7 років позбавлення волі", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, на Буковині чоловік підробив документи, за допомогою чого йому вдалося заволодіти квартирою чернівчанина та продати її.