У “Лото-Забава” виграли 4 млн грн та квартиру

Повідомляється, що 3 млн грн виграв гравець із Черкас. Він придбав виграшний білет №0238680 на фірмовому острівку “М.С.Л.” за адресою: бульвар Шевченка, 208/1.

“Головний переможець 1000-го тиражу став 305-м мільйонером за всю історію „Лото-Забава“, 26-м у цьому році та третім мультимільйонером 2018 року”, — розповіли в “М.С.Л”.

Крім цього, двоє інших гравців розділили між собою 1 млн грн. Перший — із Полтавської області, він придбав щасливий білет № 0028287 у місті Миргород за адресою: вул.Вескресінська, 2-Б. Другий — придбав білет №0096212 онлайн на офіційному сайті “М.С.Л.”.

Також 7 жовтня у “Лото-Забава” було виграно квартиру.

“Своє новосілля у новенькій квартирі за півмільйона гривень від будівельної групи „Синергія“ святкуватиме щасливчик, який взяв участь в акції „1000 тижнів разом“ і придбав білет з акційною комбінацією 89633601 у м.Козятин (Вінницька область) у „ЛОТО маркеті“ за адресою: вул.Січових Стрільців, 14-Б”, — розповіли в “М.С.Л.”.

У компанії додали, що всі переможці можуть звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення своїх виграшів.