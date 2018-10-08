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У Кривому Розі пройдуть масові перевірки продуктів харчування в школах і дитсадках

У Кривому Розі пройдуть масові перевірки продуктів харчування в школах і дитсадках

Київ • УНН

 • 12408 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Місцева влада міста Кривий Ріг анонсувала масову перевірку продуктів харчування у дитсадах і школах, передає УНН з посиланням на прес-службу Криворізької міської ради.

Вплинути на хід перевірок в дошкільних та шкільних закладах міста можуть батьки дітей. Для цього потрібно взяти участь в онлайн-опитуванні щодо якості продуктів харчування.

Батьки, які беруть участь в онлайн-опитуванні, повинні вказати, які саме продукти повинні бути перевірені на відповідність якості та безпеки. У список увійшли м'ясні і молочні продукти, сири, крупи, ковбасні вироби та ін.

Взяти участь в опитуванні можна до 12 жовтня цього року.

Нагадаємо, з початку року в українських школах та садках було зафіксовано 55 випадків масових харчових отруєнь дітей.

Нардеп Сергій Тригубенко, в свою чергу, закликав Кабмін дозволити перевірки постачальників продуктів харчування в дитячі навчальні заклади на постійній основі.

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