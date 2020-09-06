У Кривому Розі на знак протесту четверту добу під землею залишаються 29 гірників

"Четверту добу під землею залишаються 29 гірників. Акція протесту ускладнюється специфічними, несприятливими умовами в шахті з видобутку залізної руди - високим рівнем вологості, інтенсивністю розповсюдження грибків, які з’їдають все навколо. Протестувальники говорять, що вже відчувають їх вплив і на легенях, і на шкірі. Адміністрація підприємства зникла - не виходить на зв’язок", - йдеться у повідомленні.

Також на поверхні триває акція солідарності з гірниками. Організатори акції запевнили, що протест може переміститися до урядового кварталу до Києва.

Зазначається, що учасники акції вимагають підвищення зарплат, покращення умов праці та звільнення менеджменту підприємства.

Як повідомлялося раніше в УНН, шахтарі "Надії" припинили страйк.