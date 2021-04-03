У Криму заблокували 27 українських сайтів — правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. “Кримська правозахисна група” повідомила про блокування щонайменше 27 українських сайтів провайдерами на Кримському півострові. За даними правозахисників, мова йде, в основному, про популярні онлайн-медіа, пише “Радіо Свобода”, передає УНН.
Деталі
“Згідно з результатами дослідження, мінімум 12 провайдерів в 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа...”, — мовиться у повідомленні.
Також на півострові блокують сайти LinkedIn, Меджлісу кримськотатарського народу, “Свідків Єгови”, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та організації Хізб ут-Тахрір.
“Перевірку доступності сайтів монітори провели у лютому — березні 2021 року за допомогою мереж 12 різних провайдерів в 12 кримських населених пунктах”, — зазначили у Кримській правозахисній групі.
Доповнення
Правозахисники наголошують, що блокування провідних українських незалежних медіа на території окупованого Криму порушує право жителів півострова на доступ до інформації.
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“В даний час безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії COVID-19, життєво необхідна українському суспільству, включаючи жителів окупованих територій. Продовжуючи такі обмеження незалежних ЗМІ в Криму, Російська Федерація не тільки обмежує свободу слова, але і створює додаткові ризики для життя і здоров’я жителів Криму”, — мовиться у заяві.
Блокування мовлення у Криму
У квітні минулого року в окупованому Росією Криму 10 провайдерів у дев’яти населених пунктах повністю блокували 20 українських інформаційних сайтів, дві соціальні мережі, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, “Хізб ут-Тахрір” і “Свідків Єгови”.