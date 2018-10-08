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У Києві стартував дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів"

У Києві стартував дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів"

Київ • УНН

 • 16018 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Києві стартував черговий дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів", передає УНН.

Футбольний турнір стартував на штучних футбольних полях навчально-тренувального комплексу імені Баннікова ФФУ.

"Головне - не перемога, а участь", - цей один з олімпійських девізів під час організації цих змагань був прийнятий нами як ініціаторами дитячого турніру без жодної іронії. Коли діти усвідомлено починають займатися спортом, у тому числі і футболом, не можна під час перших осічок відбити у них охоту грати.

Також, не варто підносити і перші перемоги як значне досягнення, адже за ними можуть бути і гіркі поразки. Скажу чесно: ФФУ, певним чином, запозичила досвід у нашої початкової школи, де першокласникам не ставлять оцінки. Навіть якщо дитина помилилася, у нашому випадку - програла команда, варто лише підбадьорити дітей, сказавши, що наступного разу у них обов'язково все вийде", - прокоментував захід перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У п'яти регіонах країни відбулися відкриті уроки футболу для дітей

За його словами, у нинішньому весняному ігровому циклі - 10 команд зі столиці і області - виступає близько 200 маленьких футболістів. Вони змагатимуться за коловою системою протягом найближчих трьох субот. Потім юні футболісти проведуть ігри на міні-полях у закритих приміщеннях.

"Хочу відзначити, що крім досвіду щодо скасування вшанування переможця турніру, а у нас такими будуть названі усі до єдиної команди, ми запозичили і міжнародну практику спільного включення у команди у віці 7-8 років хлопчиків і дівчаток. У тій же Швеції, яка є законодавцем моди у жіночому футболі, дівчата давно змагаються у одних командах з хлопцями", - зазначив Костюченко.

У ФФУ додали, що наступного року аналогічні змагання планується провести в інших регіонах України.

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