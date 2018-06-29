У Києві сьогодні очікуються дощі, місцями град
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні у Києві очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“Сьогодні, 29 червня, у столиці очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шкали 15-20 м/с. Загалом сьогодні буде хмарна погода з проясненнями, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вдень 26-28° тепла”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, вихідними в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шкали. У південній частині та на сході ймовірність сильних дощів менша.
Як повідомляв УНН, у зв'язку з ускладненням погодних умов 28-29 червня було знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях України.