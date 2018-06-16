У Києві розпочався мотофестиваль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У столиці на вихідних проходить мотофестиваль "MotoOpenFest", передає УНН.
Сьогодні кілька сотень мотоциклістів проїхалися центральними вулицями Києва на своїх "залізних конях". Колону супроводжували поліцейські і медики, а також машина, з якої лунала альтернативна музика.
Фестиваль "MotoOpenFest" проходить 16 і 17 червня на території парку "Муромець" та на території екстрим-парку "X-Park".
Оранізатори анонсували у межах фестивалю багато гітарної музики, заїзди на мотоциклах, конкурс краси, виставку мотодилерів.
Нагадаємо, 16 та 17 червня метро у Києві працюватиме на одну годину довше у зв'язку з проведенням фестивалю "MotoOpenFest".