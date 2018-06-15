У Києві під час пожежі у кав’ярні евакуювали 30 осіб

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Столичні рятувальники ліквідували пожежу в одному із закладів громадського харчування за адресою вул. Велика Васильківська, 116. Про це повідомила прес-служа ДСНС у м.Києві, передає УНН

“У 9-поверховому житловому будинку на рівні 2-поверху у витяжній вентиляції ресторану виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 14 червня, о 21:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в одному із закладів громадського харчування на вул. Великій Васильківській, 116, що у Голосіївському районі столиці, сталась пожежа.

Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, вже о 22:20 загорання було локалізовано, а о 22:23 — повністю ліквідовано.

Під час гасіння пожежі з будинку на безпечну відстань було виведено 30 осіб, 20 з яких, персонал закладу харчування.
До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 співробітників особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються. На щастя ніхто не постраждав.

Нагадаємо, під час степової пожежі на Херсонщині 13 червня співробітники ДСНС врятували оленя.

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