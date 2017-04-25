У Києві на Майдані Незалежності запустили фонтани у тестовому режимі

Кореспонденту УНН вдалось зняти на відео роботу оновлених фонтанів. Зокрема на відео видно, як змінюються кольори підсвітки фонтану.

Нагадаємо, із 1 травня в столиці після реконструкції запрацює фонтанний комплекс Малі та Великі чаші на Майдані Незалежності, висота якого може сягати 35 метрів. Фонтан буде світло-музичним, а задля безпеки та уникнення пошкоджень буде встановлено 10 камер відеоспостереження.

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Бюджет реконструкції фонтанів парної сторони на вул. Хрещатик, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, становив 32,6 млн грн.