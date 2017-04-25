У Києві на Майдані Незалежності запустили фонтани у тестовому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності протестували роботу відремонтованих фонтанів, передає кореспондент УНН.
Кореспонденту УНН вдалось зняти на відео роботу оновлених фонтанів. Зокрема на відео видно, як змінюються кольори підсвітки фонтану.
Нагадаємо, із 1 травня в столиці після реконструкції запрацює фонтанний комплекс Малі та Великі чаші на Майдані Незалежності, висота якого може сягати 35 метрів. Фонтан буде світло-музичним, а задля безпеки та уникнення пошкоджень буде встановлено 10 камер відеоспостереження.
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Бюджет реконструкції фонтанів парної сторони на вул. Хрещатик, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, становив 32,6 млн грн.