В Киеве на Майдане Независимости запустили фонтаны в тестовом режиме

Корреспонденту УНН удалось снять на видео работу обновленных фонтанов. В частности, на видео видно, как меняются цвета подсветки фонтана.

Напомним, с 1 мая в столице после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота которого может достигать 35 метров. Фонтан будет свето-музыкальным, а для безопасности и избежания повреждений будет установлено 10 камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне смогут выбрать песни, которые будут сопровождать работу фонтана на Майдане Независимости

Бюджет реконструкции фонтанов парной стороны на ул. Крещатик, по словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, составил 32,6 млн грн.