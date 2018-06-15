У Києві чоловік влаштував різанину, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Дніпровському районі столиці патрульні затримали чоловіка, який з ножем напав на перехожого. Про це повідомила пресс-служба ГУ Національної поліції м.Києва, передає УНН.
“Між двома чоловіками, які раніше не були знайомі, стався словесний конфлікт. У ході штовханини один із них раптом дістав складений ніж та вдарив ним іншого у груди. І поки свідки викликали лікарів та поліцію, правопорушник з місця події зник. Проте далеко втекти йому завадили патрульні, які за прикметами розшукали та передали нам”, — заявив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.
Із пораненням грудної клітини потерпілого терміново госпіталізували до лікарні, а його кривдника затримали, та для надання пояснень доставили до управління поліції.
До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення, що біля продуктового магазину на вулиці Возз’єднання чоловік отримав ножові поранення. На місце події виїхали автопатрулі та слідчо-оперативна група.
За словами начальника Дніпровського управління поліції, по прибуттю правоохоронці опитали лікарів, які надавали допомогу потерпілому. Також поспілкувалися зі свідками, котрі розповіли обставини події.
Потерпілого госпіталізували до лікарні, а зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 36-річний мешканець столиці.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція готує матеріали до суду для обрання затриманому міри запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, 21 травня на Одещині в'язень з ножем напав на правоохоронця у колонії.