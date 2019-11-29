У ГПУ розповіли про створення Тренінгового центру прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Створення Тренінгового центру прокурорів України забезпечить гнучку систему навчання та підвищення кваліфікації прокурорів. Про це розповів заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.
“Необхідно вивчити найкращі практики створення та функціонування Тренінгових центрів у Європі та США та сформувати на основі їх ретельного аналізу максимально адаптовану модель для України. Створення Тренінгового центру прокурорів України забезпечить гнучку систему навчання та підвищення кваліфікації прокурорів”, — відзначив Мамедов.
За його словами, реформа прокуратури поєднує інституційні зміни та розвиток кадрового потенціалу.
“Тренінговий центр прокурорів розпочне роботу в новому році”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в рамках реформи прокуратури Рябошапка створив комісію, яка розглядатиме скарги на прокурорів.